Navalnõid toetanud Venemaa hokitäht langes kodumaal rünnaku alla ja sai kaela süüdistuse noore naise peksmises

Pärast seda, kui Panarin võttis sõna Vene opositsioonitegelase Aleksei Navalnõi kaitseks, langes ta kodumaal rünnaku alla. Endine hokitreener Andrei Nazarov teatas seejärel Venemaa meediale, et Panarin peksis 2011. aastal baaris 18-aastast tütarlast. Treeneri sõnul juhtus see intsident Riias. Nazarov juhendas toona Vitjazi meeskonda, kuhu kuulus ka nooruke Panarin.

Nazarov väitis Sports.ru-le antud usutluses, et Panarini rünnaku suhtes alustati Lätis kriminaaluurimine, kuid see sumbus, kui kellelegi maksti 40 000 euro suurune summa.

Nazarov on tuntud kui Venemaa presidendi Vladimir Putini häälekas toetaja, kes on ka varem Panarini poliitilisi avaldusi kritiseerinud.

Rangersi klubi teatas tänases pressiavalduses, et Panarin on kõik Venemaa meedias tema suhtes esitatud süüdistused ümber lükanud. Ühtlasi kinnitati, et Rangersi klubi toetab igati Panarinit ja loodab, et hokimees suudab kõik valeväited ümber lükata.

Panarin kritiseeris Putinit teravalt juba 2019. aasta suvel. Hokimees olevat hetkel väga mures oma lähedaste pärast Venemaal ja kardab, et neil pole seal enam turvaline olla.