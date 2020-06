Uues dokumentaalis: seksisõltlane Tiger Woods pettis oma rootslannast abikaasat 121 naisega

Värskes dokumentaalis keskendutakse 44-aastase Woodsi üliedukale karjäärile, mis on talle auhinnarahadena sisse toonud üle miljardi dollari, kuid mõistagi ei jää kajastamata ka ameeriklase värvikirev eraelu.

Nii peatutakse dokumentaalis põhjalikult kõmulisel faktil, et Woods pettis oma esimest abikaasat Elin Nordegreni koguni 121 naisega. Kui nimetatud skandaal 2010. aastal ilmsiks tuli, olid Woodsi eraelu puudutavad uudised New York Posti esikaanel koguni 20 päeva järjest. Lõpuks läks Woods Nordegrenist lahku ja see lahutus maksis talle üle 100 miljoni dollari.

Lisaks seksisõltuvusele on kuulus golfiäss karjääri jooksul võidelnud alkoholi- ja narkoprobleemidega. Ameeriklase sportlaskarjääri on tõsiselt seganud ka paljud vigastused.

Dokumentaal põhineb suuresti Jeff Benedicti ja Armen Keteyiani kirjutatud Woodsi elulooraamatul. Autorid intervjueerisid 2018. aastal ilmunud raamatu tarbeks enam kui 250 inimest. Benedict ja Keteyian on ühtlasi dokumentaali produtsendid.

Koguni 82 PGA golfiturniiri võitnud Woodsi neljatunnine dokumentaalfilm linastub sügisel.