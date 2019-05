Sel pühapäeval: kasuta võimalust ja tee tasuta esmatutvust golfimänguga!

"Ilmselt on nii mõnigi vahel mõelnud, et prooviks golfi, aga esimest julgustust on vaja. Seetõttu korraldab Eesti Golfi Liit koostöös kõigi Eesti väljakutega paar korda aastas selliseid tasuta esmatutvumise päevi. Kellele hakkab mäng meeldima, saab kindlasti kohapealt ürituse raames head nõu, kuidas edasi käituda, et golfiga veelgi suuremaks sinasõbraks saada. Golf on üks tervislikumaid alasid ning sobib sisuliselt alates väikelastest kõrge eani välja - ehk elukestev hobi!” sõnas Eesti Golfi Liidu peasekretär Kristo Raudam.

Riietu mugavalt, tule üksi, sõbraga või kogu perega ning golfivarustus ootab kõiki kohapeal. Vajalik on vaid valida välja endale sobiv golfiväljak ja eelregistreerimine veebilehel.