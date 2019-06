Seda on oodatud 275 aastat! Maailma vanim golfiklubi avab lõpuks naistele uksed

275 aastat on maailma vanimas golfiklubis - pikema nimega Honourable Company of Edinburgh Golfers - võinud palli toksida vaid mehed. 2016. aastani kuulus see eksklusiivne klubi Briti lahtiseid meistrivõistlusei (The Open) võõrustavate klubide rotatsiooni, kust ta just naistepõlguse tõttu välja visati.

Klubi praegune otsus ei tähenda veel siiski, et need 12 naist ka liikmeks võetakse, sest enne tuleb neil läbida kohustuslik vastuvõtuprotsess, mis tähendab, et juba vastu võetud liikmed otsustavad, kes nende sekka pääseb.

"Mul on hea meel teatada, et 12 naist on sel kuulu ametlikult kutsutud Edinburghi Golfimängijate Auväärse Seltskonna liikmeks. See märgib meie klubi kuulsas ajaloos olulist verstaposti ning me ootame juba väga, et võtta vastu uued liikmed, kes jagaksid meie klubi suuri väärtusi ja traditsioone," ütles klubi kapten Alistair Campbell.

Muirfield on suurturniiri The Open (üks neljast golfi suurturniirist) võõrustanud 16 korda, viimati 2013. aastal, kui seal võidutses ameeriklane Phil Mickelson.