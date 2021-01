Profigolfarid ei soovi Donald Trumpiga enam koostööd teha

Bedminsteris asuv Trump National Golf Club pidi 2022. aastal korraldama suurvõistlust, kuid PGA otsustas Donald Trumpiga koostöö lõpetada. Põhjuseks on möödunud nädalal Kapitooliumis toimunud rahutused, kui Trumpi toetajad tungisid kolmapäeva õhtul läbi politseiaheliku Kapitooliumisse, et hoida ära Joe Bideni valimisvõidu kinnitamine. Rahutuste käigus hukkus viis inimest. USA-s süüdistavad paljud just president Trumpi inimeste rünnakule õhutamises.

"On selge, et PGA meistrivõistluste korraldamine Trumpile kuuluvas klubis oleks PGA mainele kahjustav," selgitas BBC vahendusel PGA of America president Jim Richerson. "Tegime selle otsuse selleks, et meie professionaalid saaksid jätkata golfi arendamist veel aastakümneid."

Trumpi organisatsioon on organisatsiooni PGA of America otsuses pettunud. "Meil on olnud nendega ilus koostöö," kommenteeris Trumpi esindaja. "Tegemist on kehtiva lepingu rikkumisega ning neil pole mingit õigust seda teha."

USA PGA meistrivõistlused pidid Bedminsteris toimuma 2022. aasta mais. Uus võistluspaik pole veel selgunud.