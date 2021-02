Pikast operatsioonist ärganud Tiger Woods tänab kõiki toetuse eest

"Täname kõiki tohutu toetuse ja sõnumite eest sel raskel ajal," algab Woodsi avaldus.

"Nagu varasemalt teatatud, sattus Tiger ühe auto osalusel juhtunud avariisse täna hommikul Californias. Tal oli pikk kirurgiline protseduur, mis keskendus tema parema jala sääreosale ja hüppeliigesele."

"Mr Woods sai märkimisväärseid ortopeedilisi vigastusi paremale alajäseme, mida raviti erakorralise operatsiooniga Harbour-UCLA meditsiinikeskuse 1. astme traumaspetsialistide poolt," selgitas vastava meditsiinikeskuse ülem Anish Mahajan.

"Nii sääreluu kui ka pöialuude ülemist ja alumist osa mõjutavad lahtised luumurrud stabiliseeriti varda sisestamisega sääreluusse. Jala ja pahkluu täiendavad vigastused stabiliseeriti kruvide ja tihvtide kombinatsioonis. Jalalihase ja pehmete kudede trauma vajas tursest tingitud surve leevendamiseks lihaste katte kirurgilist vabastamist."

Pressiteates lisatakse, et Woods on ärkvel, reageeriv ning paraneb oma haiglatoas. "Täname imelisi arste ja haigla personali, Los Angelesi maakonna šerifiametit ja tuletõrjeametit. Teie toetus ja abi on olnud silmapaistev," seisab teates.

"Antud hetkel ei anna me rohkem infot ning me täname teid teie heade soovide ja privaatsuse eest tema ja tema perekonna suhtes."

USA golfimängija Tiger Woods sattus eile hommikul Los Angeleses autoavariisse ja sai tõsiselt vigastada. Politsei sai teate avariist hommikul kell 7.12, kui üks auto oli mitu korda rullunud üle katuse. Rohkem masinaid avariis ei osalenud ning Woods oli ainus autos olnud inimene.

Woodsi juhitud Genesis GV80 sai avariis nii tõsiselt kahjustada, et kohale saabunud parameedikud ja tuletõrjujad pidid mehe autost välja lõikama. 45-aastane Woods viidi helikopteriga haiglasse.