Omaanis turniiril viibinud kaks Itaalia golfarit pandi karantiini

Gaglil ilmnesid sel nädalal gripilaadsete sümptomid ning Molinari oli hotellis tema toakaaslane. Gagli rääkis Itaalia ajalehele La Nazione, et neid hoitakse isolatsioonis järgmise kolmapäevani, kuigi enamus riikides kestab koroonaviiruse puhul karantiin 14 päeva.

"See on seletamatu otsus. Kui nad kardavad nakkuse levikut, peaksid nad isoleerima kümneid mängijaid ja turniiri ära jätma," ütles Gagli.

Omaani ametnike otsus mehed hotellituppa lukustada jätab nad ilmselt eemale ka 5.-8. märtsini toimuvast Qatar Masters turniirist. Itaalia golfiliit ütles Sky Sports Italia'le, et jälgib olukorda ning loodab, et "see arusaamatus peagi lahendatakse".