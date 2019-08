Maailma kõige laiaulatuslikum amatöörgolfiturniir maandub Turkish Airlinesiga

Seitsmes Turkish Airlines World Golf Cup toimus Pärnu Bay Golf Links rajal 2019. aasta 2. augustil. Tegemist on maailma suurima ettevõtte-golfiturniiriga.

Lennufirma on oma toodete ja teenuste kvaliteedi üle väga uhke, alustades pardatoitlustuses vaid kõige värskema hooajalise tooraine kasutamisest, Istanbulis Stopover Service'i pakkumisest ja lõpetades erinevate boonustega, näiteks spordivarustuse, sh golfikeppide tasuta transpordiga.

Ürituse seitsmendal aastal jätkab Turkish Airlines World Golf Cup kõrgekvaliteedilist tegutsemist. Kõik lennufirma poolt kutsutud mängijad saavad võimaluse mängida mitmetel maailma parimatel golfiradadel.

Pärnu Bay Golf Links rajal aset leidnud üritus oli sel aastal rekordilisest Turkish Airlines World Golf Cupi raames toimuvast 103 turniirist järjekorras 49. ja selle võitjad võistlevad Grand Finals võistlusel Türgis veel sel aastal.

Üle maailma peetakse 103 turniiri, mille võitjad saavad koha Grand Finals võistlusel, mis tähendab võimalust mängida pro-am võistlusel Turkish Airlines Open. Varasemad võitjad on saanud avalööki teha näiteks koos Tiger Woodsi ja Roy McIlroyga.

Ain HANSCHMIDT võitis seekordse võistluse 40 punktiga ning esindab Grand Finals võistlusel Tallinna. Timo PLUTUS saavutas teise koha ja Olesia ABRAMOVA oli kolmas.

Nearest the Pin võistluse võitis meeste arvestuses Kevin Kanila ja naistest Piret Sepp. Janar Toomesoo võitis kokkuvõttes madalaima punktiarvuga.

"Täname soojalt kõiki külalisi, tänu kellele oli Turkish Airilines World Golf Cup Tallinnas nii edukas," ütles Turkish Airlines Tallinna peadirektor Halit Anlatan. "TAWGC raames oli taas väga põnev turniir. Õnnesoovid meie võitjale, härra Ain HANSCHMIDTile! Soovime talle palju edu Türgis võistlemisel."

Kõik Turkish Airlines World Golf Cup finalistid lendavad Türki Turkish Airlinesi äriklassi luksuses. Üritused nagu Turkish Airlines Open ja TAWGC, on aidanud Turkish Airlinesi toetusel omada olulist rolli selles, et Antalyat peetakse rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud sihtkohaks, kus golfimängijatel on võimalik kasutada esmaklassilisi mänguvõimalusi.

Airlines jätkab oma ainulaadset ja ambitsioonikat kasvu kõigis oma 306 sihtkohas 124 riigis. Rekordilisel 2018. aastal kasvas võrreldes eelnenud aastaga reisijate arv 68 miljonilt 75 miljonini, mis tähendab 10-protsendilist tõusu. Vastavatud Istanbuli lennujaam sõlmpunktina aitab Türgi lennundussektori kasvule kaasa, sest globaalne lennundus liigub ida suunas ning selle keskmeks saab Istanbul. Megaprojekt valmib neljas järgus, millest viimane lõpetatakse 2028. aastal. Lõpliku valmimise järel on lennujaamal kuus lennurada, neli terminali ja 233 lennukiparkimiskohta. See võimaldab teenindada aastas kuni 200 miljonit reisijat, kasutades enam kui 500 check-in lauda ja 225 000 töötajat.

Turkish Airlines World Golf Cupi toetab National Car Rental & SOCAR.