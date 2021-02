Kohalik šerif Tiger Woodsi avariist: selles kohas juhtub palju õnnetusi

Los Angelese maakonna politsei sai teate avariist hommikul kell 7.12, kui üks auto oli mitu korda rullunud üle katuse. Rohkem masinaid avariis ei osalenud ning Woods oli ainus autos olnud inimene.

Woodsi juhitud Genesis GV80 sai avariis nii tõsiselt kahjustada, et kohale saabunud parameedikud ja tuletõrjujad pidid mehe autost välja lõikama.

Villaneuva ütles, et Woodsi avarii juhtus teelõigul, mis on tuntud suurte kiiruste poolest ning kus juhtub õnnetusi alatasa, vahendab CNN.

"Hetkest, kui see [Woodsi maastur] ületas teede eraldusriba, kuni selleni, et ta jäi seisma, oli mitusada jalga vahet (100 jalga = 30 meetrit), mis näitab ilmselgelt, et ta sõitis tavapärasest suhteliselt suurema kiirusega. Kuna see koht on allamäge, siis see langeb ja kõverdub. Selles piirkonnas juhtub palju õnnetusi. See pole haruldane," ütles šerif.

Korrakaitsjate sõnul pole mingeid märke sellest, et 45-aastane Woods üritas enne intsidenti oma maasturit aeglustada. "Ei mingeid libisemisjälgi ega pidurdamist," sõnas Villaneiva, lisades, et Woodsi auto esimene kokkupuude oli tee eraldusribaga, kust see kaldus edasi vastassuunavööndisse, teepervele, põrkas vastu puud ning rullus kõige selle käigus mitu korda üle katuse.

Esimesena sündmuskohale jõudnud šerifi asetäitja Carlos Gonzalez ütles, et leidis Woodsi juhiistmelt, turvavööga kinnitatud. Golfimängija suutis talle öelda, et ta nimi on Tiger.

Woods olevat olnud selge ja rahulik, kuid potentsiaalselt šokis ega paistnud oma vigastuste üle muret tundvat.

Los Angelese maakonna tuletõrjeülem Daryl Osby rääkis, et Woods oli tähelepanelik ja orienteeritud ning üritas end ise autost välja saada, kuid jäi kinni.

Woods aidati autost välja, talle pandi kaelatugi, jalad kinnitati lahasega ning ta asetati plaadile, millega ta läbi suure augu tuuleklaasis välja tõsteti. Ta viidi haiglasse raskes, kuid stabiilses seisundis. Vigastada olid saanud mõlemad jalad. Omal jalal seista ta suutnud ei oleks.

Õnnetuse põhjuste selgitamiseks võib ametnike sõnul kuluda päevi või isegi nädalaid.