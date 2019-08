Kevin Christopher Jegers jagab golfi noorte MMil 15. kohta

Esikuuiku kohast lahutab eestlast seejuures vaid üks löök.

Jegersi kommentaar: „Täna oli väga hea ilm mängimiseks, vihma ei tulnud ja tuul puhus ka kenasti. Mäng oli hea, vältisin suuri vigu, mis tegi minu jaoks asja kergemaks. Putt oleks võinud parem olla, paar lühikest birdie putti eksisin aga loodan et homme läheb paremini. Mõlemad mängitavad väljakud on links tüüpi, mängisime täna West Course, mis on veidi lihtsam, kui East Course, mida tuleb homme mängida.“

Carl Hellati avaring oli West Coursel +2, mis annab hetkel kohaks T93. Joonas Juan Turba avaring ebaõnnestus ning tema tulemuseks East Coursel oli +8.