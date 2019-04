Joonas Turba võitis turniiri ja tõusis WAGR edetabelis Eesti esinumbriks

Foto: erakogu

Taimaal Royal Hills GR&Spa golfiväljakul toimunud golfiturniiril TGA-Singha võitis oma võistlusklassi Joonas Juan Turba ning selle võidu abil tõusis WAGR edetabelis tänaseks 576. positsioonile. See on Turba kõrgeim koht maailma edetabelis ning esmakordselt tõusis ta ka hetke parimaks eestlaseks WAGR edetabelis. Carl Hellat, kes parimal hetkel on olnud 512. positsioonil, asub täna edetabeli 682. real.