Jõelähtmel toimub suur heategevuslik golfivõistlus vähihaigete laste toetuseks

"President Cup on sel aastal meeskonnavõistlus neljaliikmelistele tiimidele, eesmärgiga näidata, et koostöös peitub jõud. Üheskoos saame aidata lapsi, kes end ise kuidagi aidata ei saa ja kelle elu võib sõltuda sellest, kas raviks on raha. Kutsun kõiki üles ulatama abikäe nendele väikestele inimestele ja nende vanematele, et positiivselt mõjutada nende elu ja saatust,” ütles MTÜ Estonian Golf and Country Club president Katre Kõvask.

"Kuuendat aastat järjest toimuv Pardiralli on kasvanud Eesti üheks oodatumaks heategevuskampaaniaks. Pardiralli üheks missiooniks on tõsta ühiskonna teadlikust vähihaigete laste osas. Koostööettepanek golfikogukonnalt näitab, et soov aidata järjest kasvab ning häid inimesi on Eestis palju,” ütles Pardiralli 2019 projektijuht Ave Laas.

Pardiralli 2019 on Eesti suurim heategevuskampaania, mis päädib 8. juunil Kadrioru pargis toimuva suure kogupere rallipäevaga. Pardiralli eesmärk on kindlustada kõikidele raske haigusega võitlevatele lastele hädavajalik ravi ja nende peredele vajalikud tugiteenused. Pardirallit korraldab Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit koostöös heategevusfondiga Minu Unistuste Päev ja Vähiravifondiga „Kingitud elu“.

Iga President Cup by GOSPA võistlusel osaleva mängija osavõtutasust läheb 10 eurot Pardirallile. Iga mängija saab endale nimelise vannipardi, mis asub 8. juunil perepäeval võistlustulle. Lisaks on golfimängijatel võimalik soetada pardinumbreid ka oma pereliikmetele, teha täiendav annetus ülekandega, sularahas või pangakaardiga. Ettevõtted saavad osta rallipäevaks oma firma logoga suurpardi.