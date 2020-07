Jegers ja Soe alustavad viimast päeva liidritena

Liidrikoha jagamiselt langes teiseks Egert Põldma (Rae Golfiklubi), kelle mänguring täna oli 73 lööki ning kokku tal täpselt par. Kolmandaks tõusis tänase 69 löögi toel Ken-Marten Soo (EGCC), kel kokku +1 ning saab samuti terve päeva telekaamerate ees mängida.

Neid jälitavad täna 74 lööki mänginud Ralf Johan Kivi (Rae Golfiklubi), kel kokku +2, Mattias Varjun (Niitvälja Golfiklubi), kes mõlemal päeval mänginud 74 lööki (kokku +4) ja täna 79 lööki kirja saanud Martin Järve (Rae Golfiklubi), kel kogutulem +6. Esikuuikust on vaid Egert Põldma varem tulnud Eesti löögimängu meistriks, seda aastal 2013 ja täpselt samal väljakul ehk Estonian Golf & Country Clubi, Sea Course'l. Lisaks on Põldma saanud neljal korral hõbeda (2007, 2008, 2009, 2014) ja kaks pronksi (2010, 2018). Samal aastal sai hõbeda Martin Järve, kel ette näidata ka 2014. aasta pronks. Jegersil on ette näidata hõbe aastast 2017, Sool pronks eelmisest aastast ja Varjunil pronksid aastatest 2015 ja 2017.

Naiste klassis jätkab juhtpositsioonil Karola Soe (Saaremaa Golf & Country Club), kelle tänane mänguring oli 75 lööki ehk vaid ühe võrra rohkem kui eilne. Kokku on tal +5. Nelja löögi kaugusel on kaks lähimat jälitajat - viiekordne Eesti löögimängu meister Annika Koitmaa (Niitvälja Golfiklubi), kes täna sai kirja samuti 75 lööki ja täna 78 lööki mänginud tiitlikaitsja Anete Liis Adul (EGCC).

Neljandal kohal püsib vaid ühe löögi kaugusel medalist - Mariliis Palm (EGCC), kelle tulem täna oli 78 ja kokku +10 ning viies on Liis Kuuli (Niitvälja Golfiklubi), kel kahepäeva kokkuvõttes kirjas +11. Kuuendaks langes Elizaveta Sofia Reemet (Ambrosiano), kes eilsele 76 löögile lisas täna 83 lööki. Nemad kuus jagavad eeldatavalt homme kolm medalit.