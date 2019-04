Hullumeelne panus Tiger Woodsile tegi ameeriklasest mänguri miljonäriks

Adducci tegi seda, mida mõtlev inimene ei tee. Ta lahendas rahaprobleemi hasartmängukontoris panustades. Suurelt panustades. Esimest korda spordivõistlusele panustades!

Ülisuur risk. Pani panti maja ja kaks autot ning laenuks saadud 85 000 dollarit läksid panuseks, Tiger Woodsi Mastersi võidu peale. Spordihuvilised teavad, et Woods võitiski, 11-aastase pausi järel suurturniiri. Koefitsent oli 14-1.

Aducci teenis 1,275 miljonit dollarit, kui panus maha arvata, siis oli puhas võidusumma 1,190 miljonit. Mehelt küsiti, miks ta sellise hullumeelse panuse tegi? "Mõtlesin, et see võit on Woodsile ette määratud." Selgeltnägija?

James Adducci who has a mortgage on his house, two student loans, and two car loans put $85,000 on Tiger to win The Masters. He said it was, "everything I had that I could afford to lose.” Why? "I just thought it was pre-destined for him to win.”



Today he picked up his check. pic.twitter.com/7AhppzPJOX