Eesti paremik loodab Baltikumi vanimal golfiturniiril nimekatele külalistele tuule alla teha

Kolmepäevasesse võistlustulle astuvad nii professionaalid kui amatöörid, kokku 126 võistlejat, seitsmest erinevast riigist. Võistlejate mängutase on aukartustäratav. 38 võistleja hcp on alla viie, 11 mängija hcp on null või parem. Sel aastal on professionaalide klassi auhinnafondiks 5000 eurot, mida teiste seas jahib endine Euroopa Tuuri mängija, kahekordne Niitvälja Karika võitja Peter Gustafsson. Eestit on esindamas meie kaks võistlustules karastunud PRO-d Mark Suursalu ja Sander Aadusaar.

Amatööride klassis on oma eelmise aasta võitu kaitsmas Eetu Isometsä Soomest. Eesti golfi paremik – Mattias Varjun, Carl Enn Hellat, Timo Raukas, Markus Varjun, Joonas Juan Turba on kohal ja valmis võistlema kõige kõrgemate kohtade nimel. Naiste klassis võistleb kõige kõrgema koha nimel ka Eesti parim naisamatöör Annika Koitmaa. Amatööride võistlusklassis on kokku 119 võistlejat. Võitjal on võimalus kirjutada ennast ajalukku, sest parima nimi graveeritakse Eesti kõige ihaldatumale karikale.

Niitvälja Karika esimene võistlusring algab 28. juunil kell 8. Jooksvalt saab võistlustulemusi jälgida Niitvälja Golfi kodulehelt (niitvaljagolf.ee). Võistluse viimasel päeval, 30. juunil on kõik huvilised oodatud kohapeale kaasa elama. Auhinnatseremoonia ja võistluse lõpetamine algab orienteeruvalt kell 17.