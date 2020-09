Eesti golfikoondis sai EM kvalifikatsioonis kümnenda asetuse

Esimese asetuse play-offiks haaras Saksamaa (-14), kelle eest tegi suurepärase mängu valitsev Euroopa meister Matthias Schmid, kes mängis välja erakordse -10, edestades järgmist mängijat kaheksa löögiga! Teise asetuse sai kodumeeskond Holland (-6), kolmanda tiitlikaitsja Rootsi (-2) ja neljanda Prantsusmaa (-1). Medalitele pääsesid veel mängima Šveits (-1), Taani (par), Itaalia (par) ja Austria (+1). Esimesena 1.-8. koha play-offist jäi välja Island (+1).

Homme jätkatakse play-offidega ning mängitakse foursome ning kahte individuaalset match playd meeskondade vahel. Eesti meeskonna 10. koht tähendab homme puhkepäeva ning ootame endale vastast Belgia – Sloveenia paarist, kes said 11. ja 14. asetuse. Ülehomme jätkame võitlust kohtadele 9.-12.

Kapten Mattias Varjun: „Üldiselt jäin enda mänguga rahule, suutsin korraliku tulemuse mängida aga meeskonnana jäi täna kahjuks natuke puudu. Tegin vähe eksimusi, 2 bogeyt on hea, aga birdie’dest jäi puudu. Mõned kohad jäid puttamise taha ja par-5 oleks pidanud samuti paremini mängima, kuna need on siin väljakul peamised birdie rajad.“

Carl Hellat: „Lähimäng oli väga hea, päästsin palju lööke puttide ning ka heade chippidega aga paar eksimust tii pealt ning üks väga vale otsus maksis palju lööke.“

EM debüüdi teinud Ken-Marten Soo: „Täna oli päris keeruline. Eksisin mitmel rajal avalöögiga ning sellepärast ei olnud võimalust skoorida. Esimesel poolel oli putt päris hea, aga teine pool ei kukkunud mitte ükski putt. Tänase päeva parim osa oli raualöögid, tänu sellele suutsin lõppkokkuvõttes okei tulemuse mängida.“

Kevin Christopher Jegers: „Nii enne rajale minekut tunne oli hea ja arvasin et suudan hea skoori kirja panna. Ükski osa mu mängust ei olnud täna sellel tasemel nagu mul tavaliselt on. Nii pikad löögid kui ka lähestumislöögid vedasid mind alt. Aga vähemalt väljak on heas korras ja ilm oli mängimiseks hea. Proovib ülehomme paremini.“

Treener Mark Suursalu: „Suutsime oma taseme välja mängida. Eks mõtlesime muidugi 8 hulka pääsemisest aga natukene liiga palju lihtsaid eksimusi. Par-5te mängime jättis samuti soovida.“