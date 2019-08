Eesti golf sai uued meistrid: Joonas Juan Turba ja Anete Liis Adul

Meeste klassis võidutsenud Turba (EGCC) võidutulemus oli kolme päeva kokkuvõttes -4 (71, 69, 72). See tulemus on läbi aegade paremuselt kolmas Eesti meistrivõistluste võidutulemus.

Teiseks tuli kahe viimase aasta meister Carl Hellat, kelle hõbemedali aitasid vormistada 33 lööki teisel poolel, kogutulemuseks oli Niitvälja Golfiklubi mängijal +4 (76, 71, 73). Kolmandaks jäeti Ken-Marten Soo (EGCC), kelle mänguringid olid 72, 71 ja 77. Kogutulemiks temalgi +4.

Naiste arvestuses oli esmakordselt löögimängus medalini jõudnud, mullu kõige napimalt neljandaks jäänud Aduli võidutulemus +9 (76, 73, 76). See tulemus on läbi aegade paremuselt teine võidu toonud skoor naiste arvestuses. Aduli koduklubi on sarnaselt Turbale EGCC.

Kaks ülejäänud medalit naiste seas läksid Saaremaa kohalikele mängijatele - teise koha saanud Karola Soe kolme päeva numbrid olid 80, 76 ja 79, mis tegi kokku saldoks +19. Triin Marleen Ustalile andsid pronksmedali ringid 80, 86, 89 (kokku +39).