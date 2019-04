43-aastane Tiger Woods lõpetas 11-aastase suurturniiride tiitlipõua

Viimase suurturniiri karika tõstis 43-aastane ameeriklane pea kohale 2008. aasta US Openil. Kokku on ta võitnud 15 suurturniiri.

Mastersi tiitleid on Woodsil viis, viimane 2005. aastast. Vaid ühe tiitliga jääb ta nüüd Augusta National väljakutel alla Jack Nicklausile ja veel kolme suurturniiri tiitlit on tal vaja, et viigistada kaasmaalase rekord 18.

Woods lõpetas Mastersi tulemusega -13, edestades ühe löögiga kaasmaalasi Dustin Johnsonit, Xander Schauffelet ja Brooks Koepkat.

See oli Woodsile esimene kord võita suurturniir nii, et ta alustab viimast ringi tagaajaja rollis. Liidrina alustas neljandat päeva valitsev British Openi võitja Francesco Molinari, kellele kahe löögiga kaotasid Woods ja Tony Finau.