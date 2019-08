VIDEO | Rait Ratasepp võitis maailmameistrivõistlustelt kolmanda hõbemedali

Temast tugevam oli vaid poolakas Robert Karaś, kellest sai maailmameister ja uus maailmarekordiomanik ajaga 18:44.38.

Järgmisena ootab Rataseppa ees 40-kordne ultratriatlon, mille ta korraldab vaid iseendale.

Panevėžyses toimunud kahekordse ultratriatloni MM oli Ratasepa kolmas ultravõistlus kahe ja poole kuu jooksul. Ratasepp tunnistas, et võistlus oli väga raske. “Juba ujumine oli keeruline, mis näitab, et ma ei olnud varasematest võistlustest korralikult taastunud. Seetõttu oli keeruline ka jooks. Aga täitsin endale seatud eesmärgi alistada distants alla 20 tunni ja olen sellega väga rahul,” ütles Ratasepp.

Eestlane avaldades samaaegselt tunnustust võistluse võitnud ja uue rekordi püstitanud Karaśele: “Ta on omaette klass. Parandada minu püstitatud kahekordse ultratriatloni tippmarki (19:42.57) peaaegu tunniga, on märkimisväärne. Mul on hea meel, et sain ise kõrvalt näha, kui võimsalt uus rekord sündis.”

7,6 km ujumise aeg Panevėžyse järves oli Ratasepal 2:36.22. Veest väljudes oli ta 12. võistleja. Võistlejaid oli kokku 44. Ratasepa keskmine kiirus oli vees 2,92 kilomeetrit tunnis. Esimesena veest välja tulnud Karaśe keskmine kiirus oli aga 4.27 ning tema ujumisdistantsi läbimise aeg oli 1:46.54.

Pärast vahetusala startis Ratasepp 360 km rattasõidule 11. positsioonilt. Tugev stabiilne sõit ja tagaajaja roll tõid Ratasepale kiirelt edu. Rattadistantsi 190. kilomeetriks oli ta end sõitnud juba poodiumi 3. kohale. Rattadistantsi lõpetas ta ajaga 10:14.08 (aeg sisaldab ka teist vahetusala), tema keskmine kiirus oli enam kui 35 km/h. Karaś lõpetas ratta ajaga 9:55.01.