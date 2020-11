VIDEO | Ain-Alar Juhanson meenutas oma profisportlase aega: Taani treener küsis minult "Kuidas teil suusatajad äkki nii tugevaks said?"

"Vastupidavusspordis ei toimu muutused üleöö. See on ebareaalne. Ükski spordifüsioloog ei suuda seda tõestada ega kinnitada, kuidas on võimalik, et nädal enne oli inimene 30. ja kaotas esimesele kaks minutit, ja nädala pärast ta võitleb esimese koha peale. See äratab igasugu kahtlusi ja on suhteliselt ebanormaalne," rääkis Juhanson dopingust üldisemalt.

Interjuulõik: otsekõne Kruusi ja Juhansoni vahel:

See on anomaalia, aga paraku me seda näeme.

Jah, näeme. Tihti juhtub seda tiitlivõistlustel. Vastupidavusspordist vaadatuna sa näed loomulikult, et see ei ole mõistlik ja reaalne. Samas näed sa sportlasi, kes on läbi hooaja läinud tulemustega üles alla laugelt, mis ongi realistlik - sa kogud vormi ja see vorm langeb.

Seda juttu kuulates tahaksin küsida, kas sa 2000. aastate keskel, kui sa ise olid tippsportlane ning suusatamises tulid ainult väga head tulemused tiitlivõistlustel, kas sa olid tol hetkel juba see, kes kuskil kohvitassi taga ütles sportlastele, et "kurat, see asi ei ole õige"?

Eks loomulikult spordiringkonnas kahtlusi oli. Keegi ju täpselt ei teadnud. Mingit infot ju ei olnud. Minu kolleegid, Taani triatlonitreener ütleb mulle treeninglaagris: "Kuule, kuidas teil suusatajad nii äkki nii tugevaks said?" Mis on õige küsimus. See ei ole ainult minu arvamus. See jäi silma, et kuskil on mingisugune "aga" sees. Meil ei olnud ju tõestust. Me ei teadnud tol ajal ega praegu ka päris täpselt, mis 2000. aastatel juhtus. Me teame ainult seda lõpuosa. Aga loomulikult, neid jutte ja arutamist ikka oli. Mitte ainult nende, vaid ka mingite teiste sportlaste üle. Mis võibolla olid alusetud ka.

Kui sina suvise ala tipptegijana toetajaid läksid otsima, kuidas nad sulle otsa vaatasid, samal ajal kui meil olid ikoonid suusatamises?

Üks sõidab Mersuga, teine sapakaga, umbes nii... Mina kraabin ust, siis lähen aknast sisse ja kraabin jälle ukse taga. Ja siis võibolla leian mõne metseeni. Ma räägin sulle ühe loo... Ma pidin minema oma elu esimestele Euroopa meistrivõistlustele olümpiadistantsis. Mul oli tol hetkel ratas, mille suutsin ära murda, raam läks pooleks. Võistlusteni oli aega kolm nädalat. Pidin uue ratta ostma, mis maksis suurusjärgus neli kuni kuus tuhat eurot. Leidsin kokku 22 ettevõtet, kes igaüks andis natuke, et see ratas ära osta. Selleks, et neid kätte saada, pidin käima kaks korda rohkem ettevõtteid läbi, sest ega kõik ju ei anna.