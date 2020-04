Ultramees Ratasepp kergitas pisut saladuseloori

Tartust pärit ultratriatleet Rait Ratasepp on atleetide seas mõneti privilegeeritud seisus – kui ta tahaks, võiks kas või hommepäev võistlustulle söösta! On ju tema ettevõtmised nii mastaapsed, et mees peab neid ise korraldama ja üldiselt on ta ka ainuke võistleja. Seega mahuks ka koroonaviiruse tõttu kehtestatud 2 + 2 reegli alla. „Põhimõtteliselt küll. Peaksin lihtsalt jälgima, et mul oleks tiimis vaid üks inimene,” nentis Ratasepp, kel on tulnud haiguse tõttu loobuda kahest laagrist Kanaari saartel.

Võib vaid ette kujutada, kui palju tähelepanu praegusel spordi vaikelu ajal Ratasepa ettevõtmine saaks. Tegelikult jälgiti teda hulganisti põnevusega mullugi, kui ta tegi ajalugu sellega, et läbis 40 päeva järjest täispika triatloni. 37-aastane igiliikur läbis ujudes 152, jalgrattaga sõites 7200 ja joostes 1688 kilomeetrit koguajaga 444 tundi 21 minutit ja 35 sekundit. Kui paljusid on 40-päevane eriolukord ja tühipaljas kodus konutamine ära väsitanud, siis mõelgu, kui raske oli Ratasepa 40-päevane enesepiitsutamine nii vaimselt kui ka füüsiliselt.