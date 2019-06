Ultramees Rait Ratasepa uskumatud katsumused ja hulljulged mõtted pannakse kaante vahele

"Rait Ratasepp on esimene Eesti ultratriatleet, kes on iseseisvalt oma sportlikke ja vaimseid võimeid arendanud nii kaugele, et on jõudnud ultratriatloni valdkonnas maailma tippu ning viinud Eesti ultratriatloni maailmakaardile. Milline on ultratriatleedi kujunemislugu ja mis motiveerib teda üha nõudlikumaid ultrakatsumusi ette võtma, paneb kirja Veiko Märka raamatusse "Rait Ratasepp – igiliikur inimnahas"," seisab Helios Kirjastuselt pressile saadetud raamatu tutvustuses.

Helios Kirjastuse esindaja Argo Peepsoni sõnul ei ole Ratasepast koostatav raamat tavapärane elulooraamat, vaid motivatsiooniraamat, mis avab ultratriatleeti kui üleilmset fenomeni. "Rait ja tema katsumused näitavad meile, et kõik ja rohkemgi veel, on võimalik," ütles Peepson, kelle sõnul on see raamat kõigile, kes elus väiksemaid või suuremaid eesmärke seadnud ja neid ületanud.

Aktiivsemalt spordiga tegelejatele sisaldab raamat kindlasti palju, millest eeskuju võtta ja mida tähele panna, et sellise võimekuseni jõuda. Muuhulgas tuleb juttu nii treeningutest kui ka toitumisest, aga eelkõige vaimsest ettevalmistusest.

Inimestele, kes ise väga suured spordifännid ei ole, on see raamat innustav ja energiatsüstiv lugemine. "Vägeva tahte- ja vaimujõuga suudab inimene ka seda, milleks ta end kunagi võimeliseks pole pidanud. Raidu lugu näitab, et sellise suutlikkuseni jõudmiseks ei pea pärinema olümpiavõitjate perekonnast. Alustamiseks ei pea isegi eriline spordihuviline olema – vaja on vaid tahte- ja otsusekindlust," kirjeldas Peepson.