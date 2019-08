Uhke! Enam kui 360 inimest võttis vastu väljakutse läbida 40 päevaga 40 triatlonit

#challengeratasepp katsumusel osaleb 12 meeskonda, kõige väiksem on 11-liikmeline ja suurim 135-liikmeline tiim. 40-kordse ultratriatlonit hakkavad läbima tiim Statistika, Kuljus 70 juubelimeeskond, naiskond korporatsioon Lembela, tiim WalleniumSPORT, naiskond korporatsioon Indla, tiim Korp! Ugala, tiim Playtech, tiim Škoda Tallinn & Sõbrad, tiim Särasilmad, tiim Ferroline Grupp ja sõbrad, tiim Crazy is normal vol1 ja tiim Crazy is normal vol2.

Tehnoloogiafirma Playtech Tallinna ja Tartu kontori ühistiimi eestvedaja Taavi Ilp ütles, et kui info Ratasepa väljakutse kohta liikvele läks, siis ei kaalunud nad osalemist pikalt. “Kuna suur osa meie igapäevatööst toimub arvuti taga, siis tasakaaluks sellele on aktiivne ja sportlik eluviis Playtechis alati au sees olnud, seega teadsin, et suudame tema väärilise tiimi kokku panna. Raidu katsumuse duubeldamine on meie viis toetada raudmeest tema sügisel algaval üliraskel katsumusel,“ rääkis Ilp.