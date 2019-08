Tokyo triatlonil võidutsenud naised diskvalifitseeriti, sest nad finišeerisid käest kinni hoides

Fotofiniši järgi sai küll võidu Learmonth, aga kohtunikud otsustasid nende tulemuse tühistada, sest nad rikkused kätest kinni hoides reegleid. Nimelt on reegliteraamatus kirjas punkt, mis sätestab, et sportlased, kes lõpetavad võistluse täpselt sama ajaga, kuid on näha, et kumbki pole pingutanud selle nimel, et vastast edestada, saavad disklahvi.

Disklahv tähendas seega, et kolmandana lõpetanud Bermuda päritolu Flora Duffy teenis esikoha, itaallanna Alice Betto jäi teiseks ning brittide Vicky Holland võitis pronksi.

Tokyos valitseva ekstreemselt kuuma ilmaolude tõttu vähendati jooksudistants 10 kilomeetri pealt viiele. Kui triatloni distants oleks olnud sama pikk nagu olümpial, siis lõpuks kolmandaks jäänud Holland oleks pääsenud Suurbritanniat olümpial esindama. Nüüd peab Suurbritannia Triatloniliit otsustama sügisel toimuval kohtumisel, kes saata Suurbritanniat järgmise aasta Tokyo olümpiale esindama triatlonis.

"Mul on väga kahju Jessist ja Georgiast," sõnas pronksi võitnud Holland. "Nad tegid vägeva võistluse ja väärisid kindlasti esimest ja teist kohta. Ma ei kujuta ette, kuidas meie alaliit nüüd olümpiale pääsejad valivad. Ma ei tahaks küll otsustaja nahas olla."