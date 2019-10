Ratasepp ületas 30-kordse ultratriatloni maailmarekordit peaaegu ööpäevaga

30-kordse ultratriatloni rekord on püstitatud 2013. aastal Jozsef Rokobi poolt ajaga 356:33.17. Ratasepp oli 30. päeva finišis temast 22 tundi, 25 minutit ja 57 sekundit kiirem. Rokobi keskmine ironmani distantsi läbimise aeg 30 päeva peale oli 11:53.07, Ratasepal 11:08.15.

Rokobi rekord fikseeriti 30-kordse ultratriatloni võistluse käigus. Pärast 2013. aastat ei ole 30-kordse ultratriatloni võistluseid korraldatud ning kuna maailmarekordeid kinnitatakse IUTA poolt vaid võistluse raames, ei lähe varasemalt 30+ triatlonit läbinud kahe mehe ega ka Ratasepa iseendale korraldatud 40-kordse ultratriatloni sees püstitatud rekordid IUTA arvestuses kirja.

30+ triatlonit järjestikel päevadel on maailmas läbinud kaks meest. 2015. aastal läbis prantslane Ludovic Chorgnon 41 täispikka triatlonit 41 päevaga. Tal kulus selleks aega 533 tundi ja 41 minutit. See tähendab, et keskmiselt kulus tal ühe triatloni läbimiseks 13 tundi ja 1 minut.

Samal aastal tegi oma 50-50-50 projekti ka ameeriklane James Lawrence. Ta läbis 50 täispikka triatlonit 50 päevaga ja 50 eri osariigis. Tema keskmine ühe triatloni läbimise aeg 50 päeva peale oli 14 tunni ringis.

Lawrence sai oma tulemuse kirja Guinnessi rekordina. Ka Ratasepp pöördus Guinnessi rekordite poole, aga nad ei olnud valmis sedavõrd pikka katsumust endale enam menetlusse võtma. Põhjus on sisuliselt sama, mis IUTA-l – neil puudub vaba ressurss, et sedavõrd pikka individuaalset ettevõtmist kontrollida. See nõuaks neilt meeletult aega. Tõsi, 50-kordse puhul nad selle varemalt menetlusse võtsid, kuid arvatavasti siis nad mõistsid, et see protsess on Guinnessi jaoks liiga kulukas.