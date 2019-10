Ratasepp on kolmel päeval järjest jooksnud maratoni üliühtlases tempos - kolme päeva ajad kõik viie sekundi sees!

Kui maratonijooks ja ujumine on Ratasepal ajaliselt stabiilsed, siis igapäevast finišivahet suurendab väga tugev tuul ja ootamatused (näiteks lambakari teel ja teetööd) 2079 tõusumeetriga rattarajal. Tuuled on Fuerteventural ettearvamatud ning kindlasti on veel palju keerulisi ilmasid veel ees. Maksimumkiiruse, mis Ratasepp laskumisel on tänu taganttuulele saavutanud, on 82 km/h.

Sportlase keskmine pulss on jäänud rattal vahemikku 109-131 ja maratonijooksul 120-136.

Ratasepa 40-kordse ultratriatloni eelarve on enam kui 35 000 eurot. Tänaseks on teda toetanud enam kui 165 inimest, tänu kellele on ta saanud katta esmased katsumusega seotud kulud, kuid siiski on eelarve veel suures osas täitmata. Katsumuse elluviimist ei saa panna sõltuma aga eelarvest, sest siis jäävad paljud suured asjad tegemata. Mahuka eelarvega katsumusele saab õla alla panna www.raitratasepp.ee. Kõigi toetajate nimed lähevad fännisärgile, aasta lõpus ilmuvasse raamatusse "Ultramees Rait Ratasepp - igiliikur inimnahas" ja auhinnaloosi.

