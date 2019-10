Rait Ratasepp on Kanaari saartel rekordilainel, täna kolistati aga kõvasti ämbritega

Ratasepp sai kirja senise parima üldaja (10:28.27), parima rattaaja (5:46.59) ning parima maratoniaja (3:13.11). Maratoni pulss oli seejuures 122.

Tänane võistluspäev algas aga kõva ämbrikolinaga. „Nimelt komplekteerib tiim iga õhtu järgmise päeva ujumise ja ratta kastid. Selleks on meil isegi eraldi nimekiri, mille alusel kogu kast kokku panna. Eile pandi kastid aga kokku peast, sest siinveedetud päevad on kasti sisu juba mällu söövitanud. Siiski ei märgatud, et ajavõtustopper on kastist puudu. See tuli välja alles hommikul, kui Raidul olid 7:25 juba varbad vees. Start on ju teadupärast 7:30,“ kirjutatakse Ratasepa Facebooki lehel.