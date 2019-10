Rait Ratasepp liigub jõudsalt 30-kordse ultratriatloni maailmarekordi suunas

Rait Ratasepp Foto: Jakob Meier

30-kordse ultratriatloni rekord on püstitatud 2013. aastal Jozsef Rokobi poolt ajaga 356:33:17. Tema keskmine ironman distantsi läbimise aeg oli 11:53:07. Rait Ratasepp on oma 40 päevasest triatloni-katsumusest läbinud tänaseks 25. Selleks on tal kulunud 280 tundi, 10 minutit ja 55 sekundit, sh keskmine triatloni läbimise aeg on 11:12:26. Ratasepp muutub katsumuse käigus aina kiiremaks: viimase viie päeva sees on ta neljal korral läbinud täispika triatloni alla 11 tunni.