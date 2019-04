Rait Ratasepp langetas kaalu ja rasvaprotsendi rekordmadalale, uutes kõrgustes ka hapnikutarbimisvõime

Ratasepp toob oma blogis näidetena välja, et tema kehakaal on langenud vaid 71,8 kilogrammini, sealjuures rasvaprotsendiks näitab kaal vaid 7,0. "Täna võin vist öelda küll, et nii vähe kaalusin ma viimati kasvueas ning nii madalat rasvaprotsenti võib-olla mul ei ole kunagi olnudki," kirjutab Ratasepp postituses.

Väga heale tasemele on tõusnud ka tema jooksukiirus. "Pärast veerandtunnist soojendust jooksin 2 x 20 minutit. Esimese 20-minutilise lõigu jooksin kiirusega 3:24 min:sek/km (17,6 km/h) - pulss tõusis lõigu lõpuks 149-ni (nädal varem 153-ni). Seejärel jooksin 3,5 minutit taastumiseks kiirusega 4:32 min:sek/km, pulss kukkus 128-ni. Sellele järgnes teine 20-minutiline lõik kiirusega 3:14 min:sek/km (18,5 km/h) ning pulss tõusis 163-ni. Nädal varem oli teise lõigu keskmine kiirus 4 sekundi võrra aeglasem (3:18)."

Jooksukiiruse kasvu üks suuri põhjuseid on hapnikutarbimisvõime (VO2 max) paranemine. "Mitte ainult pulsi- ja kiirusnäitajad ei saavuta uusi kõrgusi, vaid ka Garmini kella järgne VO2 max näit on tõusnud 70-ni. Kuigi laboritingimustes on 15. detsembril 2016 mõõdetud mu VO2 max näiduks 70.7, peaks see näitaja täna olema kõrgem. Kella näidu ja labori mõõteseadme vahel on alati olnud väike erinevus ning viimane peaks olema täpsem. Nimelt 2016 detsembris oli mu Garmini kella järgseks maksimumiks 66."

