Rait Ratasepp alustab 40-kordse ultratriatloniga

Ratasepal on aastatega läbitud nii 2-, 3-, 5-, 10- kui ka 20-kordne ultratriatlon. Katsumuse võtab Ratasepp ette Fuerteventural, kus ta möödunud aastal läbis 20-kordse ultratriatloni. Selle jooksul püstitas ta kolm rekordit, sh mitteametliku maailmarekordi ajaga 238:52.34.

Nüüd on Ratasepp võtnud sihiks kahekordistada eelmise aasta katsumust, et panna taas uutmoodi proovile oma füüsis ja vaim. Võrreldes eelmise aastaga on Ratasepp teinud ka mitmeid rajamuudatusi.

3.8 km ujumine toimub endiselt Playitase spordikuurordi 50 meetri pikkuses basseinis. Palju on küsitud, et miks Ratasepp ei uju seda distantsi avavees. Põhjuseks on sportlase ohutuse tagamine. Enamus IUTA sarja ultratriatlone, kus Ratasepp võistelnud on, on ujumise distantsid läbitud just basseinis.

180 km rattasõiduks on Ratasepp mõõtnud välja ühe ringi, millega ta sõidab läbi enamus saart. Ühe rattaringiga kogub ta kokku 2079 tõusumeetrit, mis on paarsada meetrit vähem kui eelmisel aastal. 40. päeva lõpuks, mil läbitud saab 7200 km, on tal võetud 83 160 tõusumeetrit. See on enam kui üheksa Mount Everesti kõrguse jagu mägesid.

Jooks on ultratriatloni kõige keerulisem osa ning seda ka Fuerteventural, kus tingimused on eriliselt keerulised. Seda nii temperatuuri kui ka raja profiili mõttes. Maratoni peale koguneb tõusumeetreid 336. Ratasepp alustab maratoni jooksmist iga päev umbes kella 15 paiku, mil päike ja kuumus on haripunktis. Eelmisel aastal õnnestus Ratasepal vaatamata väga palavatele oludele joosta kõik 20 maratoni alla nelja tunni. Seda eesmärki sihib ta ka seekord.