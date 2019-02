PILTUUDIS | Ultratriatleet Rait Ratasepp sõudis abieluranda

"Sügisel lubasin Virgele, et enne mu järgmist suurt sportlikku ettevõtmist me abiellume. Lubadused on minu jaoks pühad ja täitmiseks. Reedel saigi meie koosolemine ametlikult vormistatud. Erinevalt mu katsumustest, tegime pulmad väikselt ja vaid iseendale. Täpselt nii nagu meile endile kõige rohkem meeldis. Oli väga emotsionaalne päev," kirjutas raudmees Facebookis.