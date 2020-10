Maailmarekordit ründama läinud Rait Ratasepp sai vahetult enne võistluspaika jõudmist kurva sõnumi

"Sõnu ei ole ja meel on kurb, kuid midagi ei ole parata. Ääretult kahju, et kõik see ettevalmistus ja hea füüsiline vorm jäi seekord tulemuseks realiseerimata. Pettumus on suur ja veidi tühi tunne on, kuid katsun selle kiiresti unustada ja sellest vajaliku õppetunni omandada," ütles ultrasportlane.

Prantsusmaa viiekordse ultratriatloni toimumine lükati edasi 2021. aasta suvesse.