Ligi 2000 triatloniharrastajat panevad suvel Noblessneri sadamalinnaku proovile

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on IRONMAN Tallinna võistluskeskuse üleviimine Noblessneri piirkonda linna vaatest positiivne. „Kõik südalinnas toimuv läheb pealinlastele vägagi korda. Seda eriti puhkudel, kui tegemist on liikluspiirangute või suisa tänavate sulgemistega, ” rääkis Belobrovtsev ja lisas: „IRONMAN Tallinna programmi osaks olevad Seve Ehituse heategevusjooks ja Pom´bel IRONKIDS lastejooksud on planeeritud toimuma võistlusnädala neljapäeval ja reedel, mille osas jääb nüüd ära Toompea, Falgi tee ja vanalinna tänavate sulgemine, mis on kohalikele elanikele kindlasti positiivne uudis. Noblessner on uus ja atraktiivne piirkond ning võistluskeskuse kolimine sinna aitab hästi esile tõsta ka Põhja-Tallinna linnaosa tervikuna ja seda nii kvaliteetse elukeskkonna kui ka eriliste sündmuste toimumispaigana.”

BLRT Grupp AS kinnisvara arendusdirektori Ivar Piirsalu sõnul on IRONMAN Noblessneris kindlasti üks selle suve tähtsündmusi. “Linnamelu ja avalikud sündmused on Tallinnas üha enam liikumas mere äärde. Meil on hea meel, et koostöös IRONMANiga saame võimaluse tutvustada Noblessnerit kui “uut mereäärset südalinna” ja Põhja-Tallinnat ka väliskülalistele ning anda kõigile spordisõpradele põhjuse taaskord siia tulla. Noblessneris on ruumi kõigile ning olulisi ligipääse ei suleta” lisas ta.

IRONMAN Estonia kaubamärk koondab Baltimaade kaks suurimat triatlonivõistlust – IRONMAN 70.3 Otepää ja IRONMAN Tallinn. Otepääl tuleb osalejatel läbida 1,9 km ujudes, 90 km rattal ning 21,1 km joostes. Tallinnas on distantsiks 3,8 km ujumist, 180 km rattasõitu ja 42,2 km jooksmist. Huvi registreerida IRONMAN üritustele on iga aastaga suurenenud ning praeguseks hetkeks on kirja pannud mõlemal üritusel juba üle 1000 osaleja. Peakorraldaja sõnul on oodata nii Otepääle kui ka Tallinnasse kokku üle 4000 triatlonihuvilise.