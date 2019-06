Kalev Kruus Otepää triatlonist: sellel rajal jooksmine on põrgu

IRONMANi hea eeskuju projektis osalev Martin Veisman kommenteeris vahetult pärast lõpetamist: “Rada oli super! Super raske, aga super äge ka ning vabatahtlikud olid nii tublid, et müts maha. Ilmaga vedas ka, sest teise jooksuringi ajal oli pilves. Mina jäin rajaga väga rahule, ma ei tea, kuidas rada minuga jäi. Tulemusega jäin väga rahule, tahtsin aega alla 05:40.00 ja tuli 05:17.16. IRONMAN Tallinnal osalemist veel vaatame.”

Samuti hea eeskuju projektis osalev Swedbank Eestis juht Robert Kitt lõpetas oma esimese IRONMANi võistluse ajaga 06:22.56: “Kõige raskem oli vastata ürituse peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni kutsele IRONMANi eeskuju projektis osalemise kohta jaatavalt. Aga võistlus - see on nii lahe! Ja ujumise tulemusega jäin väga rahule, tegelikult kogu tulemusega.”

Spordiajakirjanik Kalev Kruus: “Ma arvasin, et olen tugevamaks muutunud, aga vist ei ole. Tahtsin unistustes läbida raja alla kuue tunni, aga see ei õnnestunud. Ma selle raja jooksja ei ole. Sellel rajal jooksmine on põrgu. Siiski ma arvan, et jooksin kiiremini kui eelmistel aastatel. Järgmine aasta olen kindlasti stardis, tahan ikka selle kuue tunni piiri alistada.” Kalevi aeg oli 06:11.29.

Näitleja Märt Avandi tulemus oli 05:41.52. Meestest tulid võistlusel esikohale Rinalds Sluckis Lätist ajaga 04:11.38 ja naistest Maria Jänese Eestist ajaga 04:46.08.