Ironman Tallinn korraldajad on võistluse toimumise osas lootusrikkad: lausa 90% sportlastest võib tulla välismaalt

Ironman Tallinna korraldusmeeskond on koostöös rahvusvahelise partneriga välja töötatud üksikasjaliku programmi, mis arvestab kõikvõimalike piirangutega, kuigi alates septembrist peaks suurem osa neist leevenduma, kirjutab ERR Sport. Ka terviseametiga on plaanid kooskõlastatud ning iIdee on teha nii, et tuhanded võistlejad teineteisega võimalikult vähe otsese kontaktis oleks.

"Võistlustrass on meil nagu ikka Harjumaa teedel ja Tallinna tänavatel ja see trass on tõesti nii pikk, et see 2500-2900 osalejat hajub seal päris ilusti ära. Et ühekorraga ühes punktis koos üle 700 inimese korraga ei ole," rääkis Ironman Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Näiteks ujumises Harku järves on plaan selline, et kõik 2500 võistlejat ei lähe korraga vette, vaid kümnesekundiliste vahedega viiestes gruppides.

Koroonajärgne maailm nõuab korraldajatelt loomingulisust, Juhanson usub aga, et kõik liigub paremuse poole.

"Erinevad riigid avavad ennast reisimiseks. Meil on väga suur osakaal rahvusvahelisi osalejaid, suisa 91 protsenti, nii et see on hästi oluline osa meie jaoks. Tänased uudised, mis nii Euroopa liidust ja üldse rahvusvaheliselt tulevad, on ikka selles osas positiivsed," lisas Juhanson.