Heiko Sepp tuli täispikal Ironmanil Norras kolmandale kohale

Ironman Haugesund - Plaan lihtne, T-särk, ei mingeid muid ootusi, lootusi. Hommikul ratast üle vaadates, avastasin, et linnud olid ratta korralikult täis sittunud. Aga see selleks! (3,8km-180km-42,2km)(1.08-5.03-2.49-"9.09") Spordipäev nagu iga teinegi. Kell 7 start ja hüppasime vette - 1.08 minu kohta supper hea, viimati ujusin Lanzarotel ja enne seda Norsemanil. Ma lihtsalt ei viitsi ujumistrenni teha, liigne ajakulu, mille all lapsed ei pea kannatama. Rattal oli üllatavalt hea minek, rada sobis ka ideaalselt, järsud lühikesed tõusud üles-alla, kokku 2000 tõusumeetrit. Esimene ring läks libedalt ja kergelt, teine ring algas probleemidega- tagukäigukas loobus töötamast. Pidin ringil 4 korda seisma jääma, et käikarile taas ja taas restart teha. Lõpuks loobus käikar täielikult ja viimased 30 km vahetasin vaid esikäigukaga. Ei olnud rõõmus, tuju oli üsna paha. Ajaks tuli 5.03 Peale ketside jalga tirimist oli tuju juba veidi parem, kuna tunne oli üllatavalt hea. Midagi kaotada enam polnud, panin kohe tempo peale, alla tuult 3.40 min/km vastutuult 4.20, tõusudel proovisin hoida lihtsalt sama sammutihedust. Esimene 20 km sai hästi kiiresti otsa, selleks ajaks olin juba top 10 ning hakkasin esimesi jälgima. Km-läksid nii kiiresti, ise mõtlesin oleks vaid jooks pikem. Kuni lõpuks 3 km enne lõppu tõusin kolmandaks. Aga mees istus mu tuules kuni viimase tõusuni ja siis lajatas must mööda, õnneks olin seda hetke pikalt oodanud ja olin valmis kontraks- ja tuli ära mu elu esimene Ironmani poodiumi koht, 35-39 vanuseklassi võit! Maratoni aeg 2.49. Ironmani kogu ajaks 9 tundi 9 minutit. #milslukern #bianchinorge #bundegruppen #originalteamwear #aldreht #aquamantri #hoka #compressport #oakley #sweetprotection #bianchi #roval #sram #kalassportswear