FOTOD | M-Spordi meeskonna juht Richard Millener osales Rally Estonia ajal Tartus triatlonil

Millener võttis väljakutse vastu ja osales Igamehetriatlonil, mis oli tavadistantsist lühem ja mille start oli õhtusel ajal, mil tema tiimijuhi kohustused lubasid seda teha. Spontaanselt tekkinud ideele aitas kaasa Tartu Mill triatloni peakorraldaja Ain-Alar Juhanson, kes leidis Millenerile vajaliku varustuse.

Millener lõpetas Igamehetriatloni, mille distantsid olid: 0,75 km ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu, üldarvestuse 23. kohal. Amatööride klassis oli ta kolmas.

Richard Millener, M-Sport meeskonna juht: “Ralli eelsel õhtusöögil tuli jutuks minu sügisene Ironman triatlon. Ralli korraldajad mainisid kohe, et laupäeval toimub Tartus triatlon, mille finiš on Shell Helix Rally Estonia poodiumil. Tundus küll hull idee aga ühe päevaga pandi mulle kokku vajalik varustus. Kokkuvõttes oli see väga lahe kogemus, sest ma pole varem midagi sellist ralli ajal teinud. See oli hea võimalus lõpetada rallipäev treeninguga imeilusal Lõuna-Eesti maastikul.“