Eesti triatleedi hooaeg on terviseprobleemide tõttu ohus: minu jaanipäev algas EMO-s

"Homme (täna - toim.) toimub Valga triatlon, mis ühtlasi on ka Eesti meistrivõistlused olümpiadistantsi triatlonis. Mõni kuu tagasi oli salaplaan teha hooaja avastart just Valgas. Kahjuks olid minu kehal teised plaanid ja hooaeg on hetkel küsimärgi all," seisis tema Facebooki postituses.

"Olen juba mittu kuud vaevelnud jalavigastusega. Sama vigastus aga teisel jalal lõppes paar aastat tagasi lõikusega. See kord proovin sama skalpelli otsa mitte astuda."

"Teine põhjus on juba siseorganis. Nimelt jaanipäev algas EMOs, kus mul diagnoositi südame kodade laperdus ja virvendus. Õnneks enne kui hakati seda elektriga normaalsesse rütmi tagasi panema, otsustas süda jälle normaalselt tööle hakata," lisas Kotšegarov.

Triatleet avaldas lootust, et millagi suudab ta siiski võistlusrajale naasta.