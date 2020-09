Ain-Alar Juhanson, mis tundeid teis eilsed uudised dokumentaalsarjast ja uurimise taasalgatamisest tekitasid?

Mul on kahtepidised tunded - ühelt poolt kurb või pettumust valmistav, et me jõuame selleni alles 26 aastat peale õnnetust, kuigi kõik võimalused täiendavaks uurimiseks on alati olemas olnud, meil pole sõjaseisukorda ega midagi. Ja nüüd algatab selle eraettevõtja, kes riskinud filmi tegemisel kohtuprotsessiga. Hea, et see kõik on toimunud ja Eesti riik täidab laeva lipuriigina oma kohust uurimises initsiatiiv haarata.