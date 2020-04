Triatlonihooaja suursündmused IRONMAN 70.3 Otepää ja Tartu Mill Euroopa meistrivõistlused lükatakse edasi

Ajal, mil kogu maailm seisab, on esimese ja kõige valusama löögi enda peale saanud ürituskorraldajad ja turismisektor. Üha enam üritusi jääb ära ning plaane muudetakse ka juba südasuvel toimuma pidanud sündmuste osas. Erandiks ei ole ka triatlonivõistlused. Üks paljude seas on kogu hooaja tippsündmus poolpikk triatlon IRONMAN 70.3 Otepää. Iga aastaga aina enam populaarsust koguv sündmus lükatakse edasi. Ürituse edasine ajakava selgub korraldajate sõnul hiljemalt 30. aprilliks.

Tänavusel võistlusele oli end kirja pannud juba üle 1000 osaleja, lisaks paljude teiste seas ka näitleja Märt Avandi ja ajakirjanik Eeva Esse. IRONMAN Eesti ürituste peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul oli sel suvel oodata rekordarv osalejaid. “Meie eesmärk on alati olnud korraldada parim võimalik triatlonisündmus, tagades aga seejuures kõigi osalejate ja pealtvaatajate heaolu ja turvalisus. Arvestades kogu maailma hõlmavat eriolukorda olime koostöös ülemaailmse IRONMAN grupiga sunnitud ürituse edasi lükkama,” sõnas Juhanson.

Lisaks IRONMANi sarja kuuluvale Otepää võistlusele on tänaseks edasi lükatud või ära jäetud üle 50 pool- või täispika IRONMANi sündmuse üle maailma.

Planeeritud ajal ei saa toimuda ka Tartu Mill triatloni Euroopa meistrivõistlused. Heade mõtete linna tooks see algselt 2. juulil toimuma pidanud suursündmus üle 2000 triatleedi. Euroopa Triatloni Liidu president Renato Bertrandi ja Eesti Triatloni Liidu president Margus Lepik tõdesid, et Euroopa meistrivõistlusi on võimalik korraldada ainult juhul, kui kõigil sportlastel on võimalik Tartusse kohale tulla.

Sel suvel toimub ka kolmas triatloni suursündmus. 1. augustil antakse Noblessneri sadamalinnakus start täispikale IRONMAN Tallinnale, kuhu on oodata üle 1800 osaleja, kellest üle 70% on välismaalased. Selle toimumise kohta tehakse otsus hiljemalt 12. juuniks.

Juhul kui IRONMANi sarja võistlused või Euroopa meistrivõistlused ei peaks toimuma, on sellel suur majanduslik mõju. Näiteks sel aastal kolmandat korda Eestis toimuv maailma suurimasse ja prestiižseimasse triatlonivõistluste sarja IRONMAN kuuluv täispikk triatlonivõistlus IRONMAN Tallinn on tõestanud end kui märkimisväärse majandusliku mõjuga ja Eestit kui turismisihtkohta tutvustav spordisündmus. Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud uuringu põhjal oli IRONMAN Tallinna majanduslik mõju 2019. aastal hinnanguliselt 4,14 miljonit eurot.