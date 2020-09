Midagi pole öelda: triatlon on heroiline spordiala. Tallinna Ironman on kui kangelaste vabrik, kõik finišisse jõudnud 653 sportlast väärivad seda tiitlit. No kuulge – ujuda varahommikul külmas Harku järves 3,86 kilomeetrit, siis sügada jahedas ja vihmases Tallinna ümbruses jalgrattal 180,25 km ja takkapihta joosta täispikk maraton ehk 42 195 meetrit. See on tavainimese jaoks kauge, ebareaalne ja hoomamatu. Ja ega poolpikk triatlongi ole lapsemäng.

* Parimaks eestlaseks osutus LHV panga makseteenuste osakonna 40-aastane juht Kaspar Loog, kes õppis ujuma alles täiskasvanuna.

* Märt Avandi tõendas: jah, ma suudan!

* Miks võttis maailmameister Sebastian Kienle korraldajate ees mütsi maha?

* Rait Ratasepa eesmärk alistada üheksa tunni piir jäi täitmata.

* Kaidi Kivioja jaoks oli poolpikal Ironmanil debüteerimine meeldiv flirt, mitte tõsine kõrvalehüpe.

* Jürgen Ligi tegi tõsise õhulennu.