Tallinna Ironmani ujumise osa koliti külma vee tõttu uude kohta

Korraldajad andsid teada, et merevee temperatuur on viimase 24 tunni jooksul kõvasti langenud ja praeguseks on see juba alla 11 soojakraadi.

Korraldajate sõnul oli neil tagavaraplaan pidevalt olemas ning ujumise distants kolitakse nüüd Harku järve, kus veetemperatuur on praegu 18,8 kraadi.

Ironmani ujumisdistantsi pikkuseks on 3,8 km.