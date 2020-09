Tallinna Ironman võib jääda 2020. aasta viimaseks Ironmani võistluseks kogu maailmas

Ennast tulevad proovile panema maailma triatlonieliiti kuuluvad Pro-võistlejad ning kohalikud eeskujud Märt Avandi, Robert Kitt, kes teevad esimest korda läbi täispika Ironmani distantsi, lisaks Martin Veismann, Rait Ratasepp ja Katrena Tenno.

Laupäeval toimuvatele Ironmani võistlustele on kirja pannud ligi 1700 osalejat. Täispikal distantsil on 70 protsenti osalejatest välismaalased ja 30 kohalikud, poolpikal distantsil on enamik eestlased ja 30 protsenti välismaalased. Kõige rohkem osalejaid on Ühendkuningriikidest ja Soomest. Rohkem kui 80 protsenti osalejatest on mehed.

Eelmine Ironmani võistlus toimus aprillis ja väga suure tõenäosusega ei toimu 2020. aastal rohkem ühtegi võistlust kogu maailmas välja arvatud samal päeval toimuvad kaks 70.3 distantsi. Võistluse toimumine Eestis on saanud võimalikuks tänu siinsele vähesele nakatunute arvule ja väga heale koostööle valitsuse ja Terviseametiga.

Ironmani sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: “Ironman sündmusena on oma olemuselt oluliselt muutnud ja kohanenud nõudmisega üle maailma. Seetõttu näeb võistlus välja oluliselt erinev kui varem. Meie eesmärk korraldajatena on tagada osalejate turvalisus ja see, et iga võistluse läbinud osaleja emotsioon oleks ikka sama eriline kui varem.”

Välisriikidest tulevad võistlejad peavad tegema kaks koroonatesti ja kogu võistluskorraldust on muudetud nii, et samaaegselt ei viibiks samas kohas üle 150 inimese. Samuti tehakse kõigile võistlejatele alasse sisenemisel tervise skaneering.

Tallinna Ironmani ajakava

Laupäev, 5. september 2020



6:24 IRONMAN 70.3 Tallinna start – PRO mehed Harku järve rand

6:25 IRONMAN 70.3 Tallinna start – PRO naised Harku järve rand

6:30 IRONMAN 70.3 Tallinna start – individuaalvõistlejad Harku järve rand

6.55 IRONMAN 70.3 Tallinna start – meeskonnad Harku järve rand

7:30 IRONMAN Tallinna start – individuaalvõistlejad Harku järve rand

8:00 IRONMAN Tallinna start – meeskonnad Harku järve rand

9:00 IRONMAN Expo Noblessner Shipyard

9:00 Infolaud / kaotatud ja leitud asjad Noblessner Shipyard

9:30 IRONMAN 70.3 Tallinna finišipidu Noblessneri sadam

9:45 Esimene IRONMAN 70.3 Tallinna lõpetaja Noblessneri sadam

10:30 IRONMAN 70.3 Tallinna PRO naiste ja meeste lilletseremoonia Krusensterni väljak

15:30 Viimane IRONMAN 70.3 Tallinna lõpetaja Noblessneri sadam

15:30 IRONMAN Tallinna finišipidu Noblessneri sadam

15:40 Esimene IRONMAN Tallinna lõpetaja Noblessneri sadam

20:00 IRONMAN 70.3 Tallinna autasustamine Krusensterni väljak