Tallinna Ironman toob muudatused Tallinna ja lähiümbruse liiklusesse

Tallinna Ironmani peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: “Oleme võistlust korraldades arvestanud eelmise aasta tagasisidega ja püüdnud kitsaskohti vältida. Fookuses on nii raja turvalisus võistlejate jaoks kui ka see, et linnakodanike igapäevatoimetusi minimaalselt häirida.”

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev: “See on väga suur ja oluline võistlus nii Eesti kui Tallinna jaoks. Varasematel aastatel on Ironmani korraldajad saanud väga hästi linnarahva liiklusteemalise teavitusega hakkama ja meie koostöö on hästi sujunud. See on suur spordisündmus, loodan, et toob palju rõõmu nii osalejatele kui pealtvaatajatele.”

5.-6. septembril tasub Tallinnas ja lähiümbruses liiklemisel olla tähelepanelik, sest võistlustega seoses on piiratud nii parkimist, autoliiklust kui muudetud ka ühistranspordi sõidugraafikuid. Radade ületuseks tuleb paiguti ooteajaga arvestada ka jalakäijatel. Korraldajad kinnitavad, et kõik elanikud pääsevad kindlasti koju ja ka kodudest välja liikuma, siiski palutakse arvestada võimaliku ooteajaga ning järgida liiklusreguleerijate märguandeid. Võimalik lisaooteaeg on kuni 60 minutit.

Ratta- ja jooksudistantsil korraldavad liiklust litsentseeritud reguleerijad. Elanikud, operatiivautod ja kohalike asutuste transport lastakse läbi reguleerijate hinnangu alusel olukorrale ning tehtud otsustele ja märguannetele. Soovitame parkida sõiduvahendid juba eelnevalt kohta, kust saab võistluspäeval vajadusel kiirelt liikuma, eriti Kopli ja Paljassaare poolsaare elanikel. Palume arvestada, et kella 8-15 vahel on sportlasi rajal kõige tihedamalt ning seetõttu võib tee ületus kauem aega võtta. Liiklus avatakse operatiivselt kohe pärast võistlusdistantsi lõppu ja liikluskorraldusvahendite eemaldamist.

Laupäeval, 5. septembril ajavahemikul 06.00-19.00 sulgeb IRONMAN Tallinna rattadistants avaliku liikluse järgmistel Tallinna tänavatel: Kalaranna tn, Tööstuse tn (Kalaranna tn kergliiklusteel – Kopli tn vaheline lõik), Kopli tn (Tööstuse tn – Sirbi trammipeatuseni), Pelguranna tn, Lahepea tn (kergliiklusteed), Paldiski mnt linnast väljuv suund (Lahepea tn – Tähetorni tn vaheline lõik) ja Paldiski mnt linna suunduv suund (Tähetorni tn – Mõisa tn vaheline lõik), Ehitajate tee - Stroomi ranna vaheline kergliiklustee. Kopli ja Paljasaare poolsaarel pannakse käima ka lisabussid, mis aitavad elanikel operatiivselt liikuda.