Pime paratriatleet tahab Tallinnas läbida oma esimese Ironmani võistluse

Dawson alustas triatloniga üle kümne aasta tagasi ning teda saadab terve võistluse vältel kaaslane. Oma sportlaskarjääri jooksul on mees võitnud mitmeid nii Euroopa kui ka maailmatasemel paravõistluste tiitleid. Kusjuures ta peab ennast esimeseks paratriatleediks, kellele on tehtud dopinguproov.

Iain Dawson: “Kõige olulisem nii ettevalmistuses kui võistlusel on meeskonnatöö. Lisaks sellele, et minu saatja peab olema heal tasemel sportlane, peame ka omavahel sobima, et koos oleks tore.”

Esimene ala ujumine läbitakse koos kaaslasega kõrvuti, olles ühenduses ühemeetrise nööriga. Oma lemmikalaks peab ta kindlasti rattasõitu, mida teeb koos kaaslasega spetsiaalse tandemrattaga. Ratta kiirus võib ulatuda laskumisel kuni 90 kilomeetrini tunnis, mis tähendab, et tema usaldus saatja vastu peab olema tõesti suur.

Triatloni viimane ala jooksmine ei ole eriti tehniline, kuid Dawson ei pea seda oma trumbiks, öeldes et ta pole kõige kiirem jooksja. Jooksuraja pluss on see, et seal saavad nad kaaslasega omavahel rääkida. Ratta seljas on see pigem keeruline, sest läbi kiivrite ei ole teist hästi kuulda.

Ettevalmistusperioodil teeb Dawson palju treeninguid üksinda ja peamiselt on tegemist sisetreeningutega.

“Kui ma IRONMANi võistluse läbin, siis see saab olema minu suurim sportlik saavutus,” ütleb ta päev enne IRONMAN Tallinna starti astumist.

Iain Dawsoni tegemistest saad lähemalt lugeda tema koduleheküljelt http://triteamdawson.co.uk