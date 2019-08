OTSEPILT JA -BLOGI | FOTOD: IRONMAN Tallinna triatlon on täies hoos, ujumise järel on võistlusel kaksikjuhtimine

IRONMAN Tallinn

Ja nüüd on ka Kalev Kruus ujumisdistantsi lõpetanud. "Hetkel on kõik hästi, keha pole kangeks tõmmanud," sõnas ta. Harku järve vee puhtusest rääkides ütles Kruus, et Tiskre juures oli vesi sama tume kui kohvi: "Need, kes hingavad ujudes üle viie tõmbe, võisid ujuda nagu pimeduses."

Kahest ringist koosnev 178,34 kilomeetrine rattadistants viib osalejad pealinnast välja ümbruskonna asulatesse. Triatlon lõpeb 42,2 kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist pealinna tänavatel. Võistluse finiš on Vabaduse väljakul. Võitjat on oodata umbes kell 14.30.

Naiste eliidi liider Kimberley Morrison on võitnud neli IRONMAN 70.3 võistlust ja pääsenud seitsmel korral poodiumile.

Pakutakse, et naiste eliidi rattasõidus võivad teistel eest sõita ujumise järel juhtinud Kimberley Morrison ning tugev rattur, kanadalanna Angela Neath, kes kaotas ujumisega liidritele 9 minutit.

Ujumise kiireim oli meeste 30-34 vanuserühma võistleja Jevgenil Khabarov ajaga 51.57.

Rattadistantsi pikkuseks on 178,34 kilomeetrit.

Suurfavoriit Corinne Abraham on neljas ujumise järel. Tema kaotab liidritele kahe minuti ja 50 sekundiga. Viies on Sabrina Harpainter (+5.25).

Kiireimad ujujad on lõpetanud! Juhivad Kimberley Morrison ja Renee Kiley, kes läbisid ujumidistantsi ajaga 56.14. Ewa Komander kaotab neile kolmandana 35 sekundiga.

Ujumisdistantsil on endiselt kolm liidrit, kuid neist viimane on paarikümne meetriga maha jäänud. Nende edu teiste ees on üle viie minuti.

Näitleja ja nüüdsest ka poliitik Raivo E. Tamm saabub võistluspaika, et peatselt ränkrasket katsumust alustada.

Spordikommentaator Kalev Kruus ütles võistluse eel, et ärkas täna juba pool neli, kuid sai puhata korralikult, sest läks magama kell 21.30. Kruusi jaoks on tänane võistlus üldse elu esimene täispikk triatlon. Mingit ajalist eesmärki ta endale seadnud ei ole. Esimese ala ehk ujumise kohta ütles ta: "Vett ma veel katsunud pole, kuid pidi olema 18 kraadi. Peaks olema okei."

Kolm esimest peaksid olema kiirete ujujatena tuntud Kimberley Smith, Renee Kiley ja Caroline Livesey.

Kui esimesed on läbinud 3,8 km ujumisdistantsist umbes poole, on teistel pisut eest ära saanud kolm sportlast.

Teatavasti kimbutas Tallinna Ironmani külm merevesi ning seetõttu otsustasid korrdalajad ujumise distantsi kolida Lennusadama juurest Harku järve.

Tere hommikust! Täna varahommikul kell 06.30 startis IRONMAN Tallinna täispikk triatlon, millele on registreerunud üle tuhande osaleja.