OTSEPILT DELFI TV-s | IRONMAN 70.3 Otepää võistluse esikoht rändab Lätti

Neljandat korda toimunud Otepää triatlonivõistlusel saavutas esikoha lätlane Rinalds Sluckis, kes läbis 1,9 kilomeetrit ujudes, 90 kilomeetrit jalgrattal ja 21,2 kilomeetrit joostes ajaga 4:11.39.

Teise koha sai Eesti meistritiitli pälvinud Timmo Jeret (4:12.57) ja kolmanda hispaanlane Ricard Costa Puigpelat (4:16.03).

Võistluse eel:

IRONMAN 70.3 Otepää võistlusele on registreerunud 1200 osalejat, kelle hulgas ka 110 kolmeliikmelist meeskonda, seega on osalejaid peaaegu poole rohkem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem, ligi 2/3 osalejatest on Eestist, järgmisena on esindatud Soome ja kokku on võistlejaid 38st riigist. Teiste hulgas võistlevad näiteks ka Dominikaani Vabariigi, Etioopia, Maroko, Kasahstani ja India esindajad.

IRONMANi sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: “Mul on siiralt hea meel, et nii paljud inimesed on leidnud oma tee triatlonini ja tulevad Otepääle võistlema. Korralduse poolest tähendab see muidugi suuremat vastutust, aga olen kindel, et tänu kogenud meeskonnale ja suurele hulgale vabatahtlikele suudame osalejatele pakkuda maailmaklassi kogemust.”