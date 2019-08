OTSEPILT, BLOGI JA FOTOD | IRONMAN Tallinna liidrid lähenevad finišile, kindla võidu suunas liigub norralane

IRONMAN Tallinn

Naiste eliidi üldseis samas vaheajapunktis (28,2 km):

Maratonijooksu 28,2 km vaheajapunktis on üldseis alljärgnev. Liider Iden on samas läbinud juba ka 37,6 km punkti.

Liider Mikal Idenil jääb peatselt läbida veel vaid üks jooksuring neljast. 23,5 km vaheajas oli teiseks tõusnud Rauno Pikkor (+24.22).

Pikalt juhtinud Mark Matthews katkestas maratoni pärast 9,4 km läbimist.

Naiste eliidi võidu suunas jookseb kindlalt britt Corinne Abraham, kelle edu kaasmaalase Kimberley Morrisoni ees on maratoni 18,8 km vaheajapunktis juba neli ja pool minutit.

Kalev Kruus on jõudnud rattadistantsil 152 km peale, Hannes Hermaküla edestab teda 13 kilomeetriga.

Naiste vanuserühmade üldliider on eestlanna Maria Jänese, kelle aeg maratonijooksu 9,4 km vaheajapunktis on 6:57.31.

18,8 km vaheajapunktis on liider Mikal Iden edestamas teiseks tõusnud Harri Sokku 23.18-ga. Järgnevad Rauno Pikkor (+23.20) ja neljandaks langenud Emeri Lepp (+23.34). Mark Matthewsi tulemused endiselt puuduvad.

Britt Mark Matthews on vaheaegadest kadunud... Kui tegemist ei ole tehnilise rikkega, liigub kindla võidu suunas Mikal Iden.

Naiste eliidi liider Abraham juhib oma lähima ohustaja Morrisoni ees juba 2.22-ga. Nad on läbinud jooksurajal 9,4 km. Kolmandaks on tõusnud Ewa Komander (+8.19).

Mida teevad meie kuulsused? Kalev Kruus on jõudnud rattadistantsil 130 km peale. Hannes Hermaküla on temast 5 km eespool.

Emeri Lepp püsib kolmandal kohal - tema üldaeg jooksudistantsi 9,4 km järel 6:15.47. Kaotust Matthewsile on 13.55. Harri Sokk on aga suutnud vahet oluliselt vähendada ning kaotab neljandana Lepale veel vaid 1.19-ga.

Naiste liider Abraham on kasvatanud oma edu Morrisoni ees 1.06-le. Renee Kiley kaotab kolmandana 7.40-ga.

Mark Matthews on tõusnud maratoni esimese 9,4 kilomeetriga uuesti üldliidriks. Ta on olnud jooksurajal Idenist kaks ja pool minutit kiirem ning edestab kokkuvõttes norralast kahe sekundiga.

Naiste eliidi liider Kimberley Morrison lõpetas rattadistantsi ajaga 5:42.49 ning edestab vahetusala järel Corinne Abrahami 33 sekundiga.

Neljandaks on tõusnud paremuselt teine eestlane, Harri Sokk (+11.53).

Eesti parim on jätkuvalt Emeri Lepp, kes lõpetas rattadistantsi ajaga 4:23.46 (üldaeg 5:25.49). Kokkuvõttes kaotab ta liider Idenile 7.38-ga.

Mikal Iden on samuti kohal ja saab sisuliselt koos Mathewsiga jooksudistantsi alustada. Kuna norralane sai aga rajale Maththewsist kaks minutit hiljem, on ta üldliider.

Mark Maththews on jõudnud esimesena teise vahetusalasse, et alustada maratonidistantsi.

Nüüd on Kimberley Morrison asunud naiste võistlust juhtima ning üritab maratonijooksuks Abrahamiga vahe sisse sõita. Seda on ka hädasti vaja, sest Abraham on temast kiirem jooksja. Maratonis võib nende vahe olla isegi veerand tundi.

Naiste kahte kiiremat - Corinne Abrahami ja Kimberley Morrisoni - lahutab rattasõidu 151 km vaheajapunktis vaid kaks sekundit. Kolmandal kohal asuv Renee Kiley kaotab liidrile nelja minuti ja 52 sekundiga.

Eestlane Emeri Lepp on jätkuvalt kolmas (aeg 4:42.38).

Liidriks on tõusnud norralane Mikal Iden (vanuserühmas 25-29), kes sai rattasõidu 151 km vaheajapunktis ajaks 4:38.12. Kuna ta pääses aga rajale Mathewsist (30-34.a.) hiljem, saab esimesena sõita jätkuvalt britt.

Liider Mark Maththews (Suurbritannia) on jõudnud rattadistantsil 151 km vaheajapunkti. Tema aeg on 4:38.50 (sellest rattasõidu aeg 3:43.20).

Põhja-Tallinnas tehakse viimaseid ettevalmistusi viimaseks alaks. Jooksudistants sulgeb täna terveks päevaks liikluse järgmistel Tallinna tänavatel: Kalaranna tn, Kalasadama tn, Põhja pst, Suur-Rannavärava tn (Põhja pst – Rannamäe tee), Rannamäe tee, Kanuti tn, Aia tn, Viru tänavast edasi läbi Raekoja platsi, Harju tänav kuni Vabaduse väljak.

Corinne Abraham on naiste liidri Kimberley Morrisoni (mõlemad Suurbritannia) kinni püüdnud ja läheb kohe ka oma teed.

Liidritel on jäänud rattasõitu läbida veel umbes üks tund. Triatlon lõpeb 42,2 kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist pealinna tänavatel.

Naiste liider Kimberley Morrison on selles vaheajas liider ajaga 3.44.25, kuid Corinne Abraham on talle juba päris lähedale jõudnud. Vahe on veel vaid 55 sekundit.

Parim eestlane on rattasõidu 104 km vaheajapunktis Emeri Lepp, kes kaotab liidrile 4.58-ga ja on norralase Mikal Ideni järel kolmandal kohal. Harri Sokk on viies (+7.35).

Rattadistantsi 104 km vaheajapunktis on liider britt Mark Maththews ajaga 3:30.40.

Kalev Kruus läbis ujumisdistantsi ajaga 1:42, Hannes Hermaküla oli pisut kiirem ja ujus 3,8 kilomeetrit pisut vähem kui pooleteise tunniga.

Juhanson usub, et kiireimad naised (sealhulgas liider Kimberley Morrison) läbivad tänase rattadistantsi ajaga 4:40 või 4:50.

Võistluse peakorraldaja Ain-Alar Juhanson ütles TV6 otsestuudios, et ujumisdistantsi üleviimine Harku järve oli igati õige otsus. "Võistlus näitas, et ujumisdistantsi läbimine oli kõigile jõukohane. Harku järv on ka turvaline ja sile, kus ujuda. Vee temperatuur oli 18,8 kraadi, mis on oluliselt soojem kui eelmisel aastal. Meie esimene valik oleks aga endiselt Lennusadam, kust ujumist alustada. See on nii eriline koht," rääkis Juhanson.

Võistluse liidritel on jäänud rattadistantsist läbida veel 84 kilomeetrit.

Raivo E. Tamm on ka kenasti jätkamas ja rühib hetkel rattadistantsil.

Ujumisdistantsi kolmandana lõpetanud Ewa Komander on tõusnud naiste eliidi arvestuses teisele kohale.

Võistluse liider on meeste 30-34 vanuserühmas võistlev britt Mark Maththews, kes oli ujumise järel teine Jevgenil Khabarovi järel. Naiste eliidi liider on jätkuvalt Kimberley Morrison.

Ja nüüd on ka Kalev Kruus ujumisdistantsi lõpetanud. "Hetkel on kõik hästi, keha pole kangeks tõmmanud," sõnas ta. Harku järve vee puhtusest rääkides ütles Kruus, et Tiskre juures oli vesi sama tume kui kohvi: "Need, kes hingavad ujudes üle viie tõmbe, võisid ujuda nagu pimeduses."

Kahest ringist koosnev 178,34 kilomeetrine rattadistants viib osalejad pealinnast välja ümbruskonna asulatesse. Triatlon lõpeb 42,2 kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist pealinna tänavatel. Võistluse finiš on Vabaduse väljakul. Võitjat on oodata umbes kell 14.30.

Naiste eliidi liider Kimberley Morrison on võitnud neli IRONMAN 70.3 võistlust ja pääsenud seitsmel korral poodiumile.

Pakutakse, et naiste eliidi rattasõidus võivad teistel eest sõita ujumise järel juhtinud Kimberley Morrison ning tugev rattur, kanadalanna Angela Neath, kes kaotas ujumisega liidritele 9 minutit.

Ujumise kiireim oli meeste 30-34 vanuserühma võistleja Jevgenil Khabarov ajaga 51.57.

Rattadistantsi pikkuseks on 178,34 kilomeetrit.

Suurfavoriit Corinne Abraham on neljas ujumise järel. Tema kaotab liidritele kahe minuti ja 50 sekundiga. Viies on Sabrina Harpainter (+5.25).

Kiireimad ujujad on lõpetanud! Juhivad Kimberley Morrison ja Renee Kiley, kes läbisid ujumidistantsi ajaga 56.14. Ewa Komander kaotab neile kolmandana 35 sekundiga. https://twitter.com/TriathlonKim/status/1157511566373326849

Ujumisdistantsil on endiselt kolm liidrit, kuid neist viimane on paarikümne meetriga maha jäänud. Nende edu teiste ees on üle viie minuti.

Näitleja ja nüüdsest ka poliitik Raivo E. Tamm saabub võistluspaika, et peatselt ränkrasket katsumust alustada.

Spordikommentaator Kalev Kruus ütles võistluse eel, et ärkas täna juba pool neli, kuid sai puhata korralikult, sest läks magama kell 21.30. Kruusi jaoks on tänane võistlus üldse elu esimene täispikk triatlon. Mingit ajalist eesmärki ta endale seadnud ei ole. Esimese ala ehk ujumise kohta ütles ta: "Vett ma veel katsunud pole, kuid pidi olema 18 kraadi. Peaks olema okei."

Kolm esimest peaksid olema kiirete ujujatena tuntud Kimberley Smith, Renee Kiley ja Caroline Livesey.

Kui esimesed on läbinud 3,8 km ujumisdistantsist umbes poole, on teistel pisut eest ära saanud kolm sportlast.

Teatavasti kimbutas Tallinna Ironmani külm merevesi ning seetõttu otsustasid korrdalajad ujumise distantsi kolida Lennusadama juurest Harku järve.

Tere hommikust! Täna varahommikul kell 06.30 startis IRONMAN Tallinna täispikk triatlon, millele on registreerunud üle tuhande osaleja.