OTSEBLOGI JA FOTOD | Tallinnas peetakse Ironmani triatloni. Kuidas läheb Kaidi Kiviojal ja Märt Avandil?

Tallinna Ironman 2020

Ironman 70.3 distantsi meeste liider on 33,7 km rattasõidu järel sakslane Andreas Dreitz, parima eestlasena on Kevin Vabaorg seitsmes (+1.36). Naistest juhib britt Katrina Matthews, Kaidi Kivioja on kolmas (+1.38). 70.3 distantsi rattasõidu pikkus on 90 km.

Tere hommikust! Tallinna Ironmani täispika distantsi triatleedid on juba 25 minutit Harku järve vees sulistanud. Poolpika distantsi osalejad on rattarajal.