OTSEBLOGI JA FOTOD | Tallinnas peetakse Ironmani triatloni. Kivioja sai poolpika distantsi debüüdil kolmanda koha

Tallinna Ironman 2020

Naiste poolpika distantsi võitis kogu võistlust valitsenud britt Katrina Matthews ajaga 4:08.14. Ta edestas taanlannat Maja-Stage Nielsenit viie minutiga. Kolmandaks tulnud Kaidi Kivioja (pildil) sai oma poolpika triatloni debüüdil kolmanda koha (+8.35).

Meestest triumfeeris poolpikal distantsil taanlane Daniel Bakkegard, ta sai ajaks 3:40.08. Teiseks tuli kolmekordne maailmameister Sebastian Kienle (Saksamaa, +1.46). Eestlastest oli parim Kevin Vabaorg, kes sai 10. koha (+13.09).

Täispikal distantsil osalejad on juba paarkümmend kilomeetrit rattaga sõita saanud. Eesti kuulsustest on Rait Ratasepp 3,8 km ujumise järel 359. ja Märt Avandi 493. kohal.

Naiste poolpikal distantsil on rattasõidu järel ees endiselt Katrina Matthews, Kaidi Kivioja on kolmas. Eestlanna kaotab liidrile juba ligi seitsme minutiga.

Poolpikal (70.3) distantsil juhib meestest rattasõidu järel taanlane Daniel Bakkegard, kolmekordne maailmameister Sebastian Kienle (Saksamaa) on 15-sekundilise kaotusega kolmas. Ees ootan 21,1 km jooksu.

Ironman 70.3 distantsi meeste liider on 33,7 km rattasõidu järel sakslane Andreas Dreitz, parima eestlasena on Kevin Vabaorg seitsmes (+1.36). Naistest juhib britt Katrina Matthews, Kaidi Kivioja on kolmas (+1.38). 70.3 distantsi rattasõidu pikkus on 90 km.

Tere hommikust! Tallinna Ironmani täispika distantsi triatleedid on juba 25 minutit Harku järve vees sulistanud. Poolpika distantsi osalejad on rattarajal.